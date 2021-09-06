За лето поисковики обнаружили под Воронежем останки 1204 жертв концлагеря

Фото поискового отряда "Дон"

Воронежские поисковики подвели итоги второй части экспедиции «Берлинка» – дорога на крови», которая с мая проводилась в Острогожском районе в рамках Всероссийской акции «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». Экспедицию организовало и провело региональное отделение ООД «Поисковое движение России» по Воронежской области ВРОО ИППО «Дон» совместно с СУСК РФ по Воронежской области, при участии ряда поисковых отрядов РФ.

В ходе поисковой экспедиции участники обнаружили и подняли останки 564 человек. Это гражданское население, женщины, дети, а так же военнопленные РККА, замученные в застенках распределительного лагеря системы «Дулаг-191». Этот лагерь в 1942 - 1943 годах размещался на кирпичном заводе вблизи села Лушниковка, сейчас это один из новых микрорайонов Острогожска.

За два этапа операции поисковики в общей сложности обнаружили останки 1 204 погибших и установили новые места казней и захоронений местных жителей и военнопленных.

- Сейчас ведется архивно-изыскательская работа, которая поможет получить больше информации о концлагере «Дулаг-191» и о его жертвах, - рассказал Михаил Сегодин, руководитель поискового отряда «Дон». - После проведения региональным СУСК криминалистических экспертиз останки будут захоронены на мемориале в городе Острогожске.