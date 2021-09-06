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Общество6 сентября 2021 11:25

В центре Воронежа из-за «ковидных» ограничений закрыли видовой ресторан

Заведение под названием Twenty располагалось на 20 и 21 этажах бизнес-центра «Застава»
Олег КУЗНЕЦОВ
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В воскресенье, 5 сентября, в соцсетях объявили о закрытии ресторана Twenty, занимавшего 20 и 21 этажи бизнес-центра «Застава». Решение приняли из-за ковидных ограничений, запрещающих работу после 00.00.

Как пояснили руководители ресторана, нынешнее жаркое лето стало «последней каплей». Посетители подтягивались только после 22.00, когда становилось немного прохладнее. Получается, меньше двух часов работы и все. Выручка упала на 40-50 процентов. И дальше продолжать работу посчитали нерентабельным. Возможно, это развлекательное заведение попытаются снова открыть после того, как эпидемия «ковида» пойдет на спад. Но уже, видимо, в другом месте.