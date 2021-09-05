Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром-2» и поднялся на третье место

Домашний матч с «Краснодаром-2» у «Факела» не получился. Возможно, еще были живы воспоминания о прошлогоднем разгроме – 6:2. Как бы то ни было, на этот раз избиения младенцев не получилось.

Гости не смущались атаковать и порой перехватывали инициативу. Ну а «Факел», как и соперники, создавал совсем мало опасных моментов. Логичный исход такой игры, где было больше борьбы, чем футбола, - 0:0.

Тем не менее набранное очко дало возможность «Факелу» подняться на третье место, потеснив «СКА-Хабаровск». Впереди же гостевой матч с явным лидером – московским «Торпедо». 11 сентября против автозаводцев «Факелу» нужно резко прибавлять, если воронежцы хотят разжиться в столице хотя бы одним очком.