Какая боль, какая боль: Белгород – Воронеж - 8:0!

Юные футболисты "Факела-М" получили сочную оплеуху от соседей из Белгорода. Фото fcsalyut.ru Фото: другой источник.

В рамках группы 3 первенства ПФЛ продолжается турнир на призы «Комсомольской правды». Регламент прост. Воронежский «Факел-М», курский «Авангард» и белгородский «Салют» сыграют между собой по два матча (дома и в гостях). Тот, кто наберет в этих играх больше очков, получит «Кубок Черноземья» от «КП».

Существует вариант, при котором борьба за трофей продолжится весной 2022 года. Надежд на дубль «Факела» мало, поэтому если «Салют» с «Авангардом» по итогам 1-го этапа займут места с первого по шестое, то в рамках второго этапа проведут еще два матча. С учетом набранных в этих встречах очков и будет определен обладатель трофея. Если же в финальную пульку в числе лучших шести команд подгруппы выйдет только один клуб из Черноземья, то, соответственно, трофей получит победитель осеннего этапа.

Накануне в третьем матче турнира «Салют» одержал самую крупную победу в своей истории. В Воронеже белгородцы забили ВОСЕМЬ (!) безответных голов в ворота «Факела-М». 8:0!

По дублю оформили Александр Агеев (31-я, 56-я) и Данила Матвевнин (61-я, 73-я), по разу отличились Александр Крикуненко (4-я), Кирилл Корольков (29-я), Денис Дегтев (48-я). Еще один мяч в свои ворота провел хавбек воронежцев Игорь Шестаков (90+1).

Состав «Факел-М»: Доровских, Елагин (Калинин, 59), Павлий, П.Бабенков, Кушталов (Т.Бабенков, 46), Широких, Федин (Шестаков, 66), Седов (Крюков, 46), Неплюев, Грузнов (Батищев, 46), Поляков.

Таким образом, «Салют» стал лидером после первого круга в Кубке Черноземья. В активе белгородцев шесть очков, у «Авангарда» – три, у «Факела-М» - ноль. Все команды провели по два матча.

Следующий матч в рамках турнира состоится 25 октября в Курске, куда поедет гостить «Факел-М».

Что касается удручающей серии воронежцев в первенстве ПФЛ, то они потерпели седьмое поражение подряд при общей разнице мячей 2:27. В этом чемпионате (в подгруппе 2 группы 3) пока два клуба не побежали – это «Факел-М» и «Калуга». Нет сомнений, что воронежцы устроят «праздник» и в противостоянии с другим аутсайдером турнира.

А 0:8 от Белгорода отнюдь не новинка для наших парней. В мае этого года «Факел-М» с таким же счетом проиграл в Туле «Химик-Арсеналу».