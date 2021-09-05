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Происшествия5 сентября 2021 19:18

Жительница Воронежа лишилась 280 тыс рублей после звонка "из банка"

За сутки аферисты обманули пятерых жителей региона
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 4 сентября дистанционные мошенники обманули пятерых жителей Воронежской области в общей сложности на 300 тысяч рублей.

40-летняя жительница Воронежа попалась на стандартную схему аферистов. Женщине позвонил «сотрудник» финансовой организации, сообщил, что службой безопасности зафиксирован несанкционированный доступ к ее средствам и предложил обезопасить сбережения. Дама назвала персональные данные, и с ее счета списали 280 тысяч рублей. После чего лже-сотрудник испарился.

Когда звонят «из банка», отвечайте: зайду в отделение и все там уточню.