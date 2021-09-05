Воронежский художник показывает картины на старых досках

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

5 сентября в арт-галерее Камерного театра открылась выставка Сергея Бруданина. Несмотря на большое количество созданных разнообразных серий, художник нечасто представляет свои работы публике. Экспозиция «Земля и небо» составлена Сергеем вместе с его другом, художником Евгением Камбалиным. Большая часть работ написана на старых деревянных массивах.

Сергей Бруданин - необычный автор. Он пишет в абстрактной манере. А еще делает эффектные работы в технике 3D (ассамбляж). Причем из всякого хлама – и так, что это не выглядит мусором. Воронежцы уже видели объекты из полуистлевших ковриков, отломанных дверок от шкафов, стоптанных башмаков и обувных колодок, выброшенных кукол, ржавых шестеренок, одиноких бильярдных шаров, засушенных гранатов. Сергей «сплавляет» свои натюрморты из терок, металлической проволоки, гофрированных шлангов для душа, каких-то давно потерянных ключей и ненужных краников, ручек от старых бидонов. И получается искусство.

Выставку можно посмотреть бесплатно.