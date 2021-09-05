Поймали новогородца, продавшего воронежцу несуществующий нож

30-летний воронежец написал заявление в полицию, когда не дождался купленного по интернету ножа. Мужчина нашел объявление в соцсетях, по переписке договорился с продавцом, перечислил более 5 тысяч рублей, однако нож ему не привезли, а лже-продавец перестал выходить на связь.

Но полицейским удалось установить личность подозреваемого. 25-летнего жителя Новгородской области, ранее судимого за аналогичное преступление, задержали в Краснодарском крае. В отделе полиции он признался, что пошел на мошенничество из-за сложного финансового положения.

Ему грозит до пяти лет заключения.