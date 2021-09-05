В Воронеже на новой дороге в Шилово забыли обустроить светофор и пешеходные переходы к школе

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Жители Шилово бьют тревогу: дети не могут безопасно дойти до школы. В микрорайоне проложили новую дорогу, но забыли обустроить проезжую часть должным количеством тротуаров, светофорами, а главное - пешеходными переходами. И ребятне приходится ежедневно рисковать жизнью, пересекая дорогу. Видео с наглядным перечислением недочетов выложила в соцсети жительница Светлана Романова. Его массово распостили воронежцы. Женщина сетует, что чиновники отделываются отписками. После чего Светлане ответили из администрации города, что проблему взяли на карандаш.

- В Воронеже реализуются программы по масштабному строительству и обустройству городских тротуаров, значительная часть проблемных мест внесена в реестр планируемых работ, которые ежегодно поэтапно выполняются. Особое внимание здесь уделяется социальным объектам. При возведении СОШ №103 по улице Острогожской были предусмотрены тротуарные части и регулируемый пешеходный переход, ведущие непосредственно к образовательному учреждению. Что касается внутриквартального проезда по ул. Острогожская, 170/7-170Т, по информации управы района, уже запланировано межведомственное выездное совещание, в ходе которого специалисты обследуют данный участок для принятия дальнейших мер, - говорится в ответе мэрии.