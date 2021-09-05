В центре Воронежа снесли собачью площадку

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Жительница центра пожаловалась в городском паблике, что в жилом комплексе «Три богатыря» ликвидировали место выгула собак.

- Снесли единственную в центре города собачью площадку. Пришли с собакой погулять, а тут все превращено в место под очередную застройку. Вопрос к администрации города: будет ли когда-нибудь в центре организовано место для выгула собак? – написала Елена Иванова.

В мэрии Воронежа заверили, что место готовят не к застройке, а к благоустройству.

- Никакой застройки там не будет. Это участок муниципальной земли, который был вынесен в списке на голосования за благоустройство общественных пространств. Первоначально в голосовании победил парк «Алые паруса», но потом было принято решение, что все территории получат благоустройство и начнется оно в этом году, - отметили в мэрии. - Большая часть этой территории представляла собой щебеночно-земельное покрытие, занятое машинами. А будет там благоустроенное общественное пространство с озеленением и всеми присущими атрибутами. Естественно, в проекте предусмотрена и площадка для выгула собак, поскольку она очень востребована. Были идеи разместить там социальный муниципальный объект, например, спортивный. Но по современным нормам он там не помещается.