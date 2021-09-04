В Воронеже открылся центр мужской гимнастики

Фото – правительство Воронежской области

4 сентября в Воронеже торжественном открылся центр мужской гимнастики спортивной школы олимпийского резерва им Ю. Э. Штукмана. Здание расположено по адресу: Ленинский проспект, 93в.

В объект было вложено 166 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

В открытии принял участие легендарный борец Александр Карелин.

– Для меня особо приятно, что центр носит имя тренера — это характеризует нас как людей благодарных и подчеркивает роль тренерской работы в судьбе каждого из спортсменов, в каждой медали. За уважение к роли тренера отдельное спасибо. Я обращаюсь к тем, кто создает победы. Хочу сказать слова благодарности за вклад в победу в олимпийском Токио. За то, что эти ребята чувствуют себя частью сложного, конкурентного, но очень важного состояния, в данном случае — спортивной гимнастики. Всех поздравляю и благодарю, – сказал Александр Карелин.

По традиции ключ от нового комплекса вручили директору спортивной школы олимпийского резерва имени Юрия Эдуардовича Штукмана Ивану Цицилину.

Новый центр включает в себя залы спортивной гимнастики, физподготовки, хореографии, а также раздевалки, административно-бытовые помещения и душевые. Здесь одновременно смогут заниматься 72 человека.