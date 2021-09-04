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Общество4 сентября 2021 14:54

Лжеполицейский «развел» воронежца на 600 тысяч рублей

Аферист якобы помогал уберечь его деньги от снятия
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Ирина ШАБАНОВА

Очередной воронежец стал жертвой самой популярной схемы мошенников. 29-летний парень поверил звонившему незнакомцу, представившемуся сотрудником полиции, и потерял 600 тысяч своих сбережений. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 4 сентября.

Лжеполицейский рассказал мужчине, что якобы кто-то пытается снять деньги с его карты. Воронежец решил спасти сбережения и продиктовал свои персональные данные, после чего с его карты было списано 600 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.