Похитителя сигарет в Воронеже вычислили по следам крови на разбитой витрине

В Воронеже поймали мужчину, ограбившего табачный киоск. Правоохранители смогли его вычислить по следам крови, которые остались на осколках витрины. Злоумышленник вынес из ларька блоки на 6 тысяч рублей. Часть пачек он выкурил, а остальные продал. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону в субботу, 4 сентября.

Ограбление произошло ночью в Северном микрорайоне. Взяв образцы крови полицейские проверили по базам данных. И выяснилось, что 39-летний подозреваемый уже был неоднократно судим за разбойное нападение, грабеж и кражи. При задержании он объяснил свой поступок алкогольным опьянением и желанием закурить. Полиция возбудила дело о краже, мужчине теперь грозит до 5 лет лишения свободы.