В Воронежской области мошенники отобрали у женщины, пожелавшей играть на бирже, 1,1 миллиона рублей

Незнакомым сайтам в интернете лучше не доверять. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

38-летняя жительница Павловского района соблазнилась рекламой сайта, на котором якобы предоставляли площадку для торговли акциями на бирже. Женщина решила пройти платную регистрацию и перевела на указанные там реквизиты 15 тысяч рублей. Мошенники поняли, что «рыбка попалась на крючок».

Вскоре женщине позвонил незнакомец. Он представился менеджером биржевой платформы, пообещал высокий доход. Потом раздался звонок от другого мужчины. Он представился ее личным бизнес-аналитиком. И убедил собеседницу, что для большого дохода нужно внести на счет приличную сумму.

Женщина в тайне от родственников оформила на себя потребительские кредиты на сумму 1 млн. рублей и перевела деньги на реквизиты аферистов. Потом два месяца она продолжала общаться с «бизнес-аналитиком», который давал ей советы по сделкам. В конце августа в связи с ухудшением материального положения она решила вывести деньги с биржи. В этот момент у нее якобы накопилось 5 млн. рублей.

Один из мошенников дополнительно запросил 400 тысяч рублей за помощь в выводе денег, якобы для оплаты страховки. Заподозрив неладное (наконец-то!), женщина решила найти другой способ забрать свои накопления. На сайте бесплатных объявлений она наткнулась на предложение о помощи в этом действии. Очередной незнакомец представился сотрудником технического отдела той же биржи. За свои услуги он запросил 27 тысяч рублей. Женщина перевела деньги, но помощи не получила.

В это время кредитные организации связались из-за неуплаты кредитов с родственниками заигравшейся жительницы Павловского района. Те провели беседу с жертвой аферистов, после чего она решила обратиться в полицию. К тому времени женщину уже «развели» на 1,1 млн рублей.

- Всего 2 сентября Воронежской области случилось 13 мошенничеств, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил 4,1 млн рублей. 12 афер совершены под предлогом незаконного доступа к банковской карте и одно - под предлогом игры на бирже. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» и ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские в очередной раз призывают жителей Воронежской области не доверять незнакомцам, звонящим по телефону или предлагающим свои услуги в Сети. И тщательно перепроверять любую полученную от них информацию, которая в конечном счете все равно сводится к предложению куда-то перевести ваши сбережения.