Старый квартал Воронежа застроят высотками

В Ленинском районе развернется еще одна масштабная стройка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Очередные высотки появятся в недалеком будущем в Ленинском районе. Их построят в квартале площадью 4,12 гектаров, ограниченном улицами Красноармейской, Красных партизан и Коперника.

Рабочие «ДСК» возведут дома переменной этажности – в 18-25 и 24-26 этажей. Также в обновленном квартале откроют детсад на 100 мест, две подземные парковки, рассчитанные на 538 автомобилей. Обещают не забыть и про площадки, где смогут отдыхать жители новых домов.

На территории квартала, где будет идти масштабная стройка, располагается объект культурного наследия – «Дом свечного завода, 1881 год». Застройщика обязали его сохранить.