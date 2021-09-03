В Воронеже на пять дней перекроют участок оживленной улицы

Улицу закроют с раннего утра 4 сентября до вечера 8 сентября. Фото: из архива «КП»

С 8.00 4 сентября до 20.00 8 сентября перекроют движение на участке улицы Ленинградской Левобережного района от Полины Осипенко до Циолковского. Об этом сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. Объяснили и причину перекрытия:

- На этом участке улицы будут ремонтировать теплотрассу. Дорогу закроют, чтобы не мешать рабочим.

Напомним, водителей также предупредили об изменениях в организации движении на улице Краснознаменной Ленинского района. С 23.00 3 сентября до 12.00 4 сентября будет запрещена парковка автотранспорта по улице Краснознаменной от дома № 153/5 до дома № 115. Там будет проходить торжественное мероприятие, посвященное военной присяге курсантов Военно-воздушной академии.