В центре Воронежа гаишники потушили горящую «ГАЗель»

Водитель не пострадал, а вот машине теперь требуется ремонт. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 2 сентября, утром двое инспекторов городской ГИБДД удачно попробовали себя в роли пожарных.

Сержант Роман Уткин и капитан Дмитрий Кащенко патрулировали участок в районе дома № 11 на Петровской набережной. И заметили, что под капотом проезжающей «ГАЗели» разгорается пламя. Полицейские потребовали водителя остановиться. Мужчина нажал на тормоз.

Как выяснили, полицейские, 51-летний водитель даже не заметил, что его машина горит. Уткин и Кащенко, не теряя времени, взяли из патрульного автомобиля огнетушитель, отключили у «ГАЗели» зажигание и, открыв капот, направили струю на горящий моторный отсек. За несколько минут пожар был потушен.

Водитель поблагодарил полицейских за отзывчивость. Самое главное – во время этого небольшого огненного ЧП никто не пострадал. А вот машине, конечно, теперь требуется ремонт.