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Общество3 сентября 2021 16:56

Воронежских водителей вновь ждут ночные проверки на дорогах

Гаишники особое внимание уделят пьяницам за рулем
Юрий КОЗЛОВ
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На определенном участке дороги гаишники будут останавливать практически все машины.

На определенном участке дороги гаишники будут останавливать практически все машины.

Фото: из архива «КП»

В Воронеже в ночь с 3 на 4 сентября инспекторы ГИБДД вновь будут останавливать практически всех водителей на заранее выбранном участке дороги. На этот раз особое внимание уделят любителям выпить за рулем. Если от водителя разит алкоголем или он неадекватно себя ведет, то это потенциальный «клиент» гаишников в ближайшую ночь.

Сознательных воронежцев просят: если вы стали свидетелем грубого нарушения правил или увидели пьяного или явно неадекватного водителя, позвоните по телефонам 269-60-79 или 112 (круглосуточно).

Напомним, сплошные проверки перед выходными уже стали традиционными. Кроме пьяных водителей, ловят слишком шумные машины, а также останавливают те, в которых тонировка не соответствует нормам.