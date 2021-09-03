В Воронежской области за лето поженились более шести тысяч пар

Летом 2021 года в Воронежской области поженились 6123 пары. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество брачующихся выросло почти на 30%. За июнь, июль и августа 2020-го было зарегистрировано 4659 пар. Об этом сообщили в управлении ЗАГС Воронежской области.

Примечательно, что в 2021 году самым популярным месяцем для молодоженов стал июль: 2299 свадеб сыграно именно в этот период. В августе регистраций чуть меньше - 2103, в июне - 1701.

Ранее воронежский ЗАГС назвал популярные имена новорожденных за первый квартал 2021-го. Абсолютным фаворитом среди мужских имен уже 10 лет остается Артем. За три месяца так назвали 113 мальчиков. В лидерах по-прежнему остаются Александр (103), Максим (98), Иван (103)...