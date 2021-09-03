В Воронеже под домом №6 на площади Ленина археологи обнаружили участок старой торговой площади

Найденный фрагмент Фото: управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области

С домом №6 на площади Ленина, который сейчас активно перестраивает «Выбор», у многих воронежцев наверняка связана не одна история. Помните до какого ужасного состояния его довели? А как часто фасад здания прятали стыдливо за баннерами?

Но оказалось, что это место еще таит немало историй: во время археологических наблюдений с марта по август 2021 года на территории строительства обнаружили участок старо-конной торговой площади конца XVIII века. Об этом сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

В ходе раскопок нашлась масса монет первой половины XVIII века, что позволило археологам предположить, что торговые операции проводились на данной территории и до появления ее официального статуса.

Археологи нашли также фрагменты бытовой посуды из керамики, стекла, фарфора, фаянса. Особого внимания заслуживает фрагмент фарфоровой тарелки с изображением герба гвардейца Андрея Давыдовича Шуринова - гренадера роты Преображенского полка. Андрей Шуринов происходил из дворян Елецкого уезда, с 1723 года состоял на военной службе. Его потомки продолжили военное дело: сын Николай Андреевич служил в лейб-гвардии Семеновском полку, внук Петр Николаевич начинал службу в Воронежском гарнизонном батальоне унтер-офицером, участвовал в сражениях при Прейсиш-Эйлау, Фридланде, в Бородинском и других важнейших сражениях Отечественной войны 1812 года, заграничных походах 1813-1814 годов.

Найденный фрагмент мог попасть сюдав период пребывания на военной службе в Воронеже Петра Николаевича Шуринова, или во время обучения его сына Александра Петровича в Воронежской гимназии или службы после окончания Императорского московского университета в Воронеже. С 1841 Александр Петрович был чиновником особых поручений при начальнике Воронежской губернии, с 1845 года - советником Воронежского губернского правления, с 1861 года - мировым посредником Богучарского уезда.