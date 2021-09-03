В Воронежской области мужчина выжил после нескольких ударов топором по шее

35-летнего жителя Калачеевского района признали виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Ночью 23 ноября этот мужчина в своем доме на улице Мира села Манино Калачеевского района распивал спиртное с 42-летним знакомым. Между мужчинами завязалась ссора. Хозяин взял кухонный нож и, подошел к лежащему на диване гостю и ударил его лезвием в грудь. После этого он отправился на кухню за топором и несколько раз ударил им в область шеи. Полагая, что гость скончался, обвиняемый сообщил о случившемся в отдел полиции. Однако тот благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, остался жив.

- Обвиняемый дал признательные показания, подтвердив сказанное в ходе проверки на месте преступления. Вина злоумышленника подтверждалась также показаниями свидетелей, результатами проведенных судебных экспертиз, протоколами осмотров и выемок, иными материалами уголовного дела, признанными достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу, - напомнили в СУ СКР по Воронежской области.

Мужчину в итоге приговорили к 6 годам колонии строгого режима.