В кафе в центре Воронежа посетитель зашел в подсобку и обокрал работника

27-летняя жительница Воронежа работает в одном из кафе на улице Кольцовской. Зайдя в подсобное помещение на днях, она обнаружила, что ее кошелек с деньгами и банковской картой пропал. Вскоре, на мобильный телефон женщины пришли сообщения об оплате товаров ее банковской картой. Списать вор успел более 8 тысяч рублей.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения в кафе. Так, удалось установить личность вора. Им оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления 37-летний воронежец. В отделе полиции он признался, что зашел в кафе под видом посетителя, заглянул в подсобное помещение и заметил оставленный без присмотра кошелек. Потом отправился с чужой банковской картой в близлежащий торговый павильон.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.