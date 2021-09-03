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Происшествия3 сентября 2021 10:21

Под Воронежем водитель на «Шевроле» сбил насмерть перебегавшего дорогу мужчину

Автовладелец после аварии не справился с управлением и вылетел в кювет
Олег ИВАНОВ
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Последствия аварии

Последствия аварии

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

2 сентября примерно в 7:25 в Новоусманском районе 32-летний воронежец на автомобиле «Шевроле Лачетти» сбил 65-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу не по переходу. После аварии автомобиль улетел в кювет.

Роковым стал 2 километр автодороги «М-4 Дон- Малая Приваловка».

Последствия аварии

Последствия аварии

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 155 ДТП, из них в областном центре – 115, на федеральных трассах – 8, в районах области – 32. В 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили 9 человек. 1 человек погиб.