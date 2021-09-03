Под Воронежем водитель на «Шевроле» сбил насмерть перебегавшего дорогу мужчину

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

2 сентября примерно в 7:25 в Новоусманском районе 32-летний воронежец на автомобиле «Шевроле Лачетти» сбил 65-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу не по переходу. После аварии автомобиль улетел в кювет.

Роковым стал 2 километр автодороги «М-4 Дон- Малая Приваловка».

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 155 ДТП, из них в областном центре – 115, на федеральных трассах – 8, в районах области – 32. В 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили 9 человек. 1 человек погиб.