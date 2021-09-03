В Воронежской области пенсионера за убийство товарища приговорили к 6 годам колонии

Место преступления Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

К 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима суд приговорил 68-летнего жителя Бутурлиновского района. Он признан виновным в убийстве (ч. 1 статьи 105 УК РФ).

8 февраля 2021 года в полицию обратился глава села Клеповка Бутурлиновского района с заявлением об исчезновении местного жителя. В тот же день в доме на улице Колхозной села обнаружили тело 52-летнего пропавшего мужчины с ножевым ранением.

По подозрению в убийстве был задержан 68-летний хозяин дома. Он признался, что вечером 4 февраля 2021 года к нему в гости пришел знакомый. Выпили. Завязался скандал. Гость ударил старшего товарища по лицу. Тот в ответ ударил кухонным ножом в область шеи.52-летний мужчина скончался на месте. Тело погибшего лежало в доме пока не пришли сотрудники полиции.

- Собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных и процессуальных действий, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу, - отмечают в СУ СКР по Воронежской области.