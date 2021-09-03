В Воронеже собрали межведомственную комиссию, чтобы регулировать работу «Синтез-Ойл»

Состоялось первое заседание Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

2 сентября состоялось первое заседание межведомственной комиссии по координации деятельности ООО «Синтез-Ойл» в Репьевском районе. Комиссия была создана 30 августа приказом руководителя регионального департамента природных ресурсов и экологии Натальи Ветер.

Жители Репьевки не раз писали коллективные письма о плачевном состоянии окружающей среды, которой, по их словам, в течение последних нескольких лет предприятие ООО «Синтез-Ойл» наносит большой вред.

На совещании запланировали выезд в Репьевский район.

- Первым делом необходимо внимательно изучить собранные жителями документы, - сказала председатель комиссии по экологии региона Надежда Стороженко.

- Нам предстоит проделать большой объем работы, чтобы найти конструктивное решение обозначенной проблемы. В состав межведомственной комиссии вошли научные сотрудники, эксперты-экологи, представители органов региональной исполнительной власти и местного самоуправления. Каждый из них будет действовать в рамках своих полномочий во имя общей цели – благополучие жителей и защита окружающей среды в Репьевском районе от негативного воздействия, - прокомментировала Наталья Ветер.