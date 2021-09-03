В Воронежской области из-за сухой грозы начался пожар в лесничестве

Работники Хреновской и Бобровской лесопожарных станций успели ликвидировать возгорание на начальной стадии
Фото: с сайта управления лесного хозяйства Воронежской области.
Гроза, произошедшая в ночь на 1 сентября, стала причиной пожара в Хреновском участковом лесничестве. Об этом сообщили в управлении лесного хозяйства Воронежской области.
Работники Хреновской и Бобровской лесопожарных станций успели ликвидировать возгорание на начальной стадии. Огонь не успел сильно распространиться по лесу.
- Пожары, причиной которых являются сухие грозы, – явления весьма редкие, однако, в этом году из-за жаркой погоды, сухие грозы стали причиной 4 возгораний на территории лесного фонда региона, - сообщают в управлении.
Сухие грозы возникают при высокой температуре и низкой относительной влажности воздуха. Главная их особенность в том, что при них не выпадает осадков. Дождь испаряется в атмосфере и не успевает достичь земли.
Молнии обычно ударяют в высокие сосны. После удара дерево может тлеть более 7 часов, после чего, как правило, в полуденные часы, когда возрастает температура, тление переходит в горение.
1 сентября по той же причине около пяти часов утра в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района на улице Первомайской загорелась церковь.