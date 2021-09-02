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Общество2 сентября 2021 20:54

В Воронежской области стали чаще болеть коронавирусом учителя и работники торговли

Также в списке самых пораженных ковидом работники АПК и торговли
Евгения ФРОЛОВА
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В правительстве Воронежской области назвали самые «пораженных» коронавирусом профессии. К работникам торговли, сельского хозяйства и транспорта вернулись педагоги. Об этом сообщили на заседании регионального оперштаба в четверг, 2 сентября.

общем числе заболевших работают только 35,5%. На начало августа доля неработающих среди инфицированных ковидом оказалась 64,5%.

Также на заседании оперштаба санврачи отметили, что доля инфицированных среди основной группы взрослого населения снизилась. Заболеваемость среди людей старше 65 лет при этом увеличилась на 14%. Детская заболеваемость ковидом за месяц возросла на четверть.