Воронежские власти запланировали привить от гриппа более миллиона жителей региона

Фото из архива КП Фото: Олег Укладов

В Воронежской области запланировали привить от гриппа более 1,3 млн жителей региона. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказали на заседании опрештаба.

В данный момент медучреждения уже получили 314 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри». Уже составлен прививочный график по категориям.

Также губернатор Александр Гусев напомнил об увеличении темпов вакцинации от коронавируса.

— Был сезон отпусков, но люди уже возвращаются на работу. Мы понимаем, что не за горами сезонное повышение заболеваемости. На следующей неделе проведем анализ и будем принимать дополнительные решения, — подчеркнул глава региона.