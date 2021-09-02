На одной из улиц Воронежа запретят парковку машин

Парковку запретят с позднего вечера пятницы до полудня субботы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водителей предупредили об изменениях в организации движении на улице Краснознаменной Ленинского района. Действовать они будут немного – всего 13 часов.

– С 23.00 3 сентября до 12.00 4 сентября будет запрещена парковка автотранспорта по улице Краснознаменной от дома № 153/5 до дома № 115, - сообщили в управлении информации городской администрации. – Такое решение приняли, чтобы машины не мешали проведению торжественного мероприятия, посвященного военной присяге курсантов Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».