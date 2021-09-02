В Воронеже сразу пять ИП по одному адресу закрыли за антисанитарию

В Левобережном районном суде решили закрыть точку общепита на улице Дубровина на месяц. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сотрудники Роспотребнадзора в Левобережном районе проверили работу пяти ИП (Магеррамовой, Ширинова, Шахбазова, Сафиевой и Самедова). Расположены они по одному адресу – улица Дубровина, 5А и, видимо, относятся к некоей организации общественного питания, где найдена масса нарушений санитарных требований.

Эта точка общепита располагается в одном помещении, что не позволяет исключить встречных потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Моечные ванны не оборудованы вытяжками. Не практикуется ежедневный осмотр поваров на предмет возможных заболеваний кожи или тех или иных инфекций. И продовольственное сырье, и готовая к употреблению продукция лежат на одних столах, хранятся в одном холодильнике в незакрытых контейнерах. Блюда и салаты разделяют на порции, не пользуясь одноразовыми перчатками. На кухне летают мухи.

Материалы проверки направили в Левобережный районный суд. Там приняли решение: прекратить деятельность этих 5 ИП с 27 августа на 30 дней либо до устранения всех обнаруженных нарушений.