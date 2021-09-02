Пассажиропоток воронежского аэропорта с начала 2021 года составил 391 тысячи человек

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За семь месяцев 2021 года пассажиропоток воронежского международного аэропорта имени Петра Первого составил 391,091 тысячи человек. Это следует из данных Росавиации.

В прошлом пандемийном году аэропорта столицы Черноземья обслужил всего 51,7 тысяч человек. В этом ситуация начала выравниваться во многом благодаря открытию направлений как по России, так и за рубеж. В текущем году только в июле через воронежскую воздушную гавань прошли 82,19 тысяч туристов.

Напомним, ранее сообщалось, что после реконструкции аэропорта пассажиропоток планировали увеличить до 4,5 млн человек в год.