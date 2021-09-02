Седьмой фестиваль "Маршак" пройдет в Воронеже с 22 октября по 8 ноября

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

2 сентября дирекция фестиваля «Маршак» объявила даты детского театрального форума, который пройдет осенью 2021 года в привычном «живом» формате. VII Маршакфест состоится с 22 октября по 8 ноября.

Напомним, в этом году воронежцы смогут увидеть представления в театральных залах, а не через экраны мониторов, как это было осенью 2020-го из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Программу седьмого Маршакфеста объявят 7 сентября. Дирекция Платоновского фестиваля, которая занимается организацией форума, обещает, что она будет насыщенной.

В 2020 году прошедший впервые в режиме онлайн детский театральный форум посетили более 280 тысяч зрителей. Тогда за девять фестивальных дней прошли трансляции мастер-классов и восьми спектаклей из театров Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Воронежа.