Воронежец направо и налево расплачивался фальшивыми пятитысячными купюрами

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На 36-летнего жителя Воронежа возбудили уголовное дело за сбыт фальшивых денежных купюр.

С начала августа 2021 года мужчина неоднократно расплачивался поддельными пятитысячными в розничных торговых павильонах, сетевых магазинах, расположенных преимущественно в Юго-Западном районе, а также периодически пользовался услугами сервиса по доставке еды.

- Оперативники установили причастность фигуранта к 16 фактам сбыта поддельных купюр номиналом 5000 рублей. При обыске дома у подозреваемого обнаружили еще восемь фальшивых пятитысячных банкнот. Фальшивки по 5 000 рублей мужчина приобрел через интернет посредством тайников. Мужчине за сбыт поддельных денег грозит до восьми лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.