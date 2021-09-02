Двое парней, получив отказ в трудоустройстве, ограбили магазин под Воронежем

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Семилукский райсуд вынес приговор двум парням из Воронежа, которые ограбили сетевой магазин. Они вынесли на глазах у сотрудников три бутылки коньяка. Как оказалось, горячительным молодые люди решили «обмыть» отказ в приеме на работу.

Инцидент произошел в феврале 2021 года. Двое воронежцев приехали в город Семилуки для трудоустройства. Получив отказ, они решили выпить. Зайдя в местный сетевой магазин, один из товарищей спрятал под куртку две бутылки коньяка. Глядя на него, второй приятель тоже положил коньяк во внутренний карман. Они оба поспешили к выходу, но их заметила директор по камерам видеонаблюдения. Женщина выбежала в зал и окрикнула мужчин, но те скрылись. Молодых людей задержали чуть позже, когда они возле другого магазина распивали украденный коньяк.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» (ч. 1 ст. 161 УК РФ). В суде парни вину свою признали. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком.