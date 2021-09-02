В Воронеже снесут 16 незаконных киосков

Мэрия Воронеже сообщила о принудительном демонтаже 16 киосков и нескольких холодильных точек. Нестационарные торговые объекты были размещены на территории городских улиц без разрешительной документации. И теперь их несут в сентябре.

В Коминтерновском районе под демонтаж попали объекты на ул. Шишкова, 65, ул. Электросигнальной,1, на ул. Хользунова, 108, на бульваре Победы, 26г, на ул. Хользунова, 3, два киоска на ул. Дружинников, 3, два киоска и холодильник на Московском проспекте, 179.

В Левобережном районе снесут НТО на ул. Туполева, 38б и два киоска на ул. Новосибирской, 25\2.

В Советском районе демонтируют объекты на ул. 9 Января, 111, ул. Южно-Моравской, 36 и 74.

В Центральном районе уберут морозильный ларь на ул. Вайцеховского (возле дома 38 по ул. Степана Разина).