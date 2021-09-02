В Воронеже сотрудникам реабилитационного центра не доплачивали зарплату

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В гострудинспекцию обратились сотрудники воронежского областного детского центра социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос». Они пожаловались на нарушение трудового законодательства со стороны работодателя.

Гострудинспекция по коллективному обращению провела внеплановую проверку.

Оказалось, что ряд сотрудников организации, отработав смены по графику, получали неполный месячный оклад. Помимо прочего, в их трудовых договорах на были включены некоторые условия. Например, компенсация за работу с вредными или опасными условиями труда, стимулирующие выплаты за квалификационную категорию и др.

– По результатам принятых инспекцией труда мер сотрудникам произвели перерасчет заработной платы начиная с января 2021 года, а также устранили иные нарушения, выявленные в ходе проверки. Виновные лица привлечены к административной ответственности, – пояснили в гострудиспекции.