Стал известен состав воронежского «Бурана» на старт сезона

Уже несколько лет "ураганные" большей частью проигрывают "нефтяникам", порой с разгромный счетом. Удастся ли победить на этот раз? Фото: Антон БОЙКОВ

«Буран» выехал на выездной матч в республику Татарстан – в город Альметьевск. Там 3 сентября «ураганные» сыграют свой первый матч с местным «Нефтяником». Матч начнется в 19.30. Ранее наша команда неоднократно проигрывала «нефтяникам» с разгромным счетом. Совсем недавно было два раза по 1:5, а несколько лет назад случился даже разгром в Воронеже 2:10. Тем больше должна быть мотивация улучшить статистику встреч с неудобным соперником.

«Буран» отправился на первый в сезоне выезд в таком составе:

вратари Захар Виноградов, Андрей Литвинов, Антон Зюзин;

защитники Никита Жлоба, Павел Лукин (ассистент капитана), Олег Мисюль, Егор Баланов, Марк Павликов, Михаил Гордеев, Тимур Каримов, Эдуард Насыбуллин, Дмитрий Кузнецов;

нападающие Даниил Лобанов, Андрей Демидов (капитан), Александр Шипилов, Данил Макаров (ассистент капитана), Матвей Тымченко, Руслан Абросимов, Алексей Лапин, Никита Луховской, Иван Лисин, Антон Вилков, Максим Казаков, Артем Подшендялов, Даниил Мельников, Алексей Капустин, Артур Егоров.