Из Воронежа возобновят прямые рейсы в Бишкек

Сейчас полеты согласованы на период до 26 сентября Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Авиакомпания из Киргизии Avia Traffic Company с 11 сентября возобновит прямые рейсы из Воронежа в Бишкек и обратно. Из-за пандемии коронавируса этот маршрут ранее были вынуждены свернуть.

- Пока перевозчик будет выполнять их со статусом «чартерные». Но, скорее всего, далее полетная программа адаптируется и рейсы станут регулярными. Сейчас полеты согласованы на период до 26 сентября. Стартует программа с вылетами из Бишкека по субботам и обратными рейсами в ночь на воскресенья, - отметили в международном аэропорту Воронеж имени Петра I.

Ранее стало известно, что в Краснодар, Ростов-на-Дону и Минеральные воды можно будет летать напрямую из Воронежа и зимой.