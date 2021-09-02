Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2021 12:58

Из Воронежа возобновят прямые рейсы в Бишкек

Пока их будут выполнять со статусом «чартерные»
Олег ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас полеты согласованы на период до 26 сентября

Сейчас полеты согласованы на период до 26 сентября

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Авиакомпания из Киргизии Avia Traffic Company с 11 сентября возобновит прямые рейсы из Воронежа в Бишкек и обратно. Из-за пандемии коронавируса этот маршрут ранее были вынуждены свернуть.

- Пока перевозчик будет выполнять их со статусом «чартерные». Но, скорее всего, далее полетная программа адаптируется и рейсы станут регулярными. Сейчас полеты согласованы на период до 26 сентября. Стартует программа с вылетами из Бишкека по субботам и обратными рейсами в ночь на воскресенья, - отметили в международном аэропорту Воронеж имени Петра I.

Ранее стало известно, что в Краснодар, Ростов-на-Дону и Минеральные воды можно будет летать напрямую из Воронежа и зимой.