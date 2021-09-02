С могилы поэта Алексея Кольцова в литературном некрополе в Воронеже пропал крест

Так выглядит памятник сейчас Фото: СОЦСЕТИ

Воронежский историк Владимир Размустов сообщил «КП-Воронеж», что с памятника у могилы поэта Алексея Кольцова исчез крест. Наш великий земляк покоится в литературном некрополе, который был частью бывшего Митрофановского кладбища. Позже оно было уничтожено в 1970-е годы, а на его территории построили цирк.

Пропажу креста изначально заметила краевед Ирина Лысякова. Крест завершал памятник из черного камня. Это уже второй памятник - он появился через 25 лет после смерти поэта. Справа лежат две чугунные плиты, установленные на могилах его отца и матери. Рядом с могилой поэта находится могила его сестры Анисьи Семеновой.

- Некрополь - объект не местного значения. Управление культуры связалось с профильной региональной структурой, ответственной за охрану культурного наследия, к некрополю направили специалистов, - сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе мэрии.

Мы продолжим следить за судьбой этого памятника.