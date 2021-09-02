Экскурсионные электрички в Воронежский заповедник будут ходить дважды в неделю

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Экскурсионные электрички в Воронежский заповедник будут ходить не только по воскресеньям, но и по субботам. Их запустят с 4 сентября, сообщил туристско-информационный центр Воронежа.

Маршрут пригородного поезда стартует в 8.15 с вокзала Воронеж-1 до станции Графская (с осмотром экспозиции «Зал ожидания 19 века»), оттуда на автобусе экскурсанты отправятся в заповедник (с самостоятельным посещением желаемых объектов).

Обратный путь: на автобусе из заповедника до станции Графская, потом на электричке до ж/д вокзала – прибытие в 16.34.