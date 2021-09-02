Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2021 11:19

Экскурсионные электрички в Воронежский заповедник будут ходить дважды в неделю

Поехать на экскурсию можно в субботу и воскресенье
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Экскурсионные электрички в Воронежский заповедник будут ходить не только по воскресеньям, но и по субботам. Их запустят с 4 сентября, сообщил туристско-информационный центр Воронежа.

Маршрут пригородного поезда стартует в 8.15 с вокзала Воронеж-1 до станции Графская (с осмотром экспозиции «Зал ожидания 19 века»), оттуда на автобусе экскурсанты отправятся в заповедник (с самостоятельным посещением желаемых объектов).

Обратный путь: на автобусе из заповедника до станции Графская, потом на электричке до ж/д вокзала – прибытие в 16.34.