У воронежца угнали «Ладу Гранту», когда он вышел из машины на несколько минут, оставив ключи в замке

Беспечный воронежец припарковал «Ладу Гранту» во дворе дома на Ленинском проспекте, на несколько минут покинул машину, оставив ключ в замке зажигания. А когда вернулся, автомобиля не было.

А вскоре сотрудники ГИБДД сообщили, что на улице Остужева произошло ДТП с участием схожего автомобиля. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили маршрут движения машины и ее местонахождение. Разбитый автомобиль оперативники обнаружили в Железнодорожном районе. Личность подозреваемого установили, в полиции 24-летний рецидивист признался, что не мог пройти мимо, увидев пустой автомобиль с работающим двигателем. Катаясь по городу, мужчина не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем, после чего скрылся с места ДТП, бросив машину неподалеку.

За угон ему светит до пяти лет заключения.