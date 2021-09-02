В Воронежской области женщина погибла на пожаре

Причины пожара и смерти женщины выясняют. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В понедельник, 1 сентября, около семи часов вечера загорелся дом на улице Свободы села Парижская Коммуна Верхнехавского района.

- О возгорании нам сообщили в 18.51. На место ЧП выезжали четыре пожарные машины с 14 специалистами МЧС, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - Огонь потушили в 19.37. В жилом доме 10х7 м. пламя повредило две комнаты общей площадью 21 квадратный метр. Уничтожен огнем навес 5х11 м. На месте пожара обнаружили тело 43-летней женщины. Причины ее смерти, а также почему возник пожар, выясняют.