Воронежский театр ставит детскую оперу

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский театр оперы и балета ставит оперу Равеля «Дитя и волшебство». Спектакль в одном действии соединит в себе чудеса и современные реалии – борьбу с гаджетами.

- Мы нацелены на то, чтобы удивить и детей, и взрослых. Будет обязательно присутствовать волшебство. В остальном мы делаем спектакль «сегодняшнего дня»: в нем будет заложена современная проблема, с которой сейчас борются родители, - гаджеты побеждают чтение книг, бесцельные просмотры игр не обогащают детей, - рассказал о некоторых особенностях спектакля художник-постановщик Виктор Герасименко.

Премьера детской оперы Равеля прошла в 1925 году в Монте-Карло. Произведение рассказывает о непослушном ребенке, который не хочет выполнять домашнее задание, за что его наказывает мать. Мальчик начинает громить все вокруг, но предметы и животные взбунтовались и захотели его проучить. На протяжении оперы мальчик меняет свое отношение к окружающему миру, осознавая последствия своих поступков. В финале мальчика прощают. Премьера в воронежском театре оперы и балета запланирована на 1 октября в 19.00 и 2 октября в 18.00.