На Левом берегу Воронежа "Пежо" сбил двух женщин на "зебре"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии, в которой днем 1 сентября пострадали два пешехода. ДТП произошло около 14.00 на Ленинградской, 2.

36-летний водитель на «Пежо 408», следовавший со стороны Димитрова в сторону Порт-Артурской, нарушил правила проезда пешеходных переходов и сбил двух женщин 16 и 39 лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Обеих пострадавших отправили в больницу с травмами.

За 1 сентября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 129 ДТП, в них пострадали 11 человек.