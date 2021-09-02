В Воронеже появилось видео, как машина переехала ремонтировавшего ее мужчину

Через мгновение машина наедет на лежащего под ней мужчину. Фото: кадр с видео

Шокирующее видео появилось в «Группе Компаний Крепость» ВКонтакте. У дома № 32а на улице Курчатова Советского района камеры зафиксировали наезд машины на ремонтировавшего ее мужчину.

Судя по данным записи, ЧП случилось около четырех часов утра 27 августа. На видео мужчина лежит под машиной, видимо, устраняет какие-то неполадки. За этим наблюдает его знакомый. Неожиданно машина поехала и придавила лежавшего под ней человека. Его знакомый вначале попытался столкнуть автомобиль назад. Не получилось. Тогда он в панике вскочил в салон, сел на водительское место и, по всей вероятности, попробовал нажать на тормоз. Но, похоже, перепутал педали, и автомобиль только сильнее придавил лежавшего под ним мужчину. Проехала машина недалеко. Она стукнулась о другой припаркованный автомобиль. Выжил ли придавленный машиной человек, неясно.

В «Группе Компаний Крепость» призывают не повторять ошибок, приводящих к таким жутким последствиям, и чинить автомобиль только в гараже на специально оборудованной для этого яме.