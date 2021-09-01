Детский театральный фестиваль «МАРШАК» в 2021 году пройдет в Воронеже в «живом» формате

Детский театральный фестиваль «МАРШАК» осенью 2021 года состоится в привычном «живом» формате, то есть воронежцы и гости города смогут увидеть представления в театральных залах, а не через экраны мониторов. Об этом 1 сентября сообщили в официальной группе фестиваля в соцсетях.

Организацией «МАРШАКа» вновь будет заниматься дирекция Платоновского фестиваля. Даты фестиваля и его программа пока держатся в секрете, но скоро их должны озвучить.

В 2020 году прошедший впервые в режиме онлайн детский театральный форум посетили более 280 тысяч зрителей. Тогда за девять фестивальных дней прошли трансляции мастер-классов и восьми спектаклей из театров Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Воронежа.