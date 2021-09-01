Сотрудника интерната для престарелых в Воронежской области оштрафовали за коронавирусные нарушения

В июле 2021 в доме-интернате для престарелых и инвалидов Грибановского района у сотрудников выявили COVID-19. В журнале термометрии с 10 по 12 июля у некоторых работников зарегистрировали подъем температуры тела до 37,2 градусов. Однако от работы их отстранили только 12-го числа.

Позже во время проверки выяснилось, что сотрудники пищеблока не в полном объеме обеспечены масками. Перчатки им до 12 июля и вовсе не выдавали. В обеденном зале на раковинах не установлено мыло для мытья рук, отсутствуют бумажные полотенца. Питание проживающих не организовано в жилых помещениях, как должно быть при соблюдении карантина.

В итоге должностное лицо дома-интернат оштрафовали на 25 тысяч рублей за нарушение санитарных правил (ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ). Постановление вступило в законную силу. Об этом 1 сентября сообщили в Грибановском районном суде.