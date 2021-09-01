В Воронежской области открывается экопарк «Каялов бор»

Фото: Департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области

4 сентября в Россоши во время праздника «Смотрины», состоится открытие экопарка «Каялов бор». Он же и будет площадкой для проведения мероприятия.

Экопарк включает спортивные, исторические и развлекательные локации у соснового бора и реки. Есть точки исторического маршрута: построены пирс и амфитеатр, установлены арт-объекты «Зона плена» и «Затмение», а также 14-метровая смотровая башня на входе в экопарк.

В зоне «Городище»: детская игровая площадка, инфоцентр, выставочный зал, пункты проката, комнаты матери и ребенка.

Фото: Департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области

В районе «Городища» во время праздника состоится выставка-ярмарка «Праздник мастеров». На лыжероллерной трассе пройдут первые соревнования, а в лесу – состязания по лазертагу. В зоне амфитеатра на берегу реки выступят исполнители бардовской песни. Кроме того, в экопарке планируется провести пленэр художников и поэтический конкурс.

- Экопарк «Каялов бор» – один из самых интересных проектов благоустройства этого года в регионе. Неудивительно, что эта концепция в прошлом году стала одним из победителей IV Всероссийского конкурса проектов формирования комфортной городской среды, организованного Минстрой России, – рассказал руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максим Зацепин.

У экопарка есть инстаграм-аккаунт, где публикуются новости о предстоящем празднике: @ecopark_kayalov_bor_rossosh.