Жителя Воронежской области, пробившего легкое товарищу, отправили на семь лет за решетку

Место конфликта Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

35-летнего жителя Панинского района суд приговорил к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», что привело к смерти (ч.4 ст. 111 УК РФ).

20 февраля между этим мужчиной и его 41-летним соседом завязался спор. События разворачивались в доме их общего товарища на улице Мира в поселке Перелешинский. Пьяные селяне не сумели договориться без кулаков.

35-летний мужчина ногами принялся бить по туловищу знакомого, после чего ушел. 41-летний мужчина после драки также отправился к себе домой, там и скончался. Его тело обнаружил на следующий день брат и сообщил в правоохранительные органы.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате закрытой травмы груди с повреждением правого легкого. На следствии обвиняемый дал признательные показания, - напомнили в СУ СКР по Воронежской области.