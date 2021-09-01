В Воронежской области задержали банду, инсценировавшую более десяти ДТП

Десять жителей Лискинского района в возрасте от 20 до 50 лет пройдут по делу о «Мошенничестве в сфере страхования» (ч. 4 статьи 159.5 УК РФ). Каждому грозит до 10 лет тюрьмы.

В 2020 и 2021 годах эта группа инсценировала ДТП. Участники обращались в страховые компании с пакетом документов для получения денег. На счету банды более 10 таких преступлений. В каждом случае по подложным документам они получали от 250 до 350 тысяч рублей.

Следователи также расследуют дело 32-летней женщины-адвоката, которая купила уже битый «БМВ Х6» со спецстоянки, а позже разыграла спектакль с аварией и требованиями выплатить ей компенсацию.