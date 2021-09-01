Под Воронежем мужчина установил на служебный ноутбук нелицензионную программу и теперь рискует оказаться за решеткой

В августе 42-летний житель села Новая Усмань Воронежской области установил в офисе местной фирмы на двух персональных ноутбуках программные продукты, предназначенные для применения на предприятиях, производящих окна, двери, фасады, перегородки и другие светопрозрачные конструкции.

Вот только программы на служебных ноутбуках были без лицензии, что нарушает авторские права. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного компании-правообладателю, составила более 2,3 млн рублей. Поэтому мужчине придется ответить за «незаконное использование объектов авторского права, совершенное в особо крупном размере» (п. «в» ч.3 ст.146 УК РФ).

- Подозреваемый допрошен об обстоятельствах совершенного преступления, дал признательные показания. Продолжается установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, – рассказал и.о. руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Шустов.